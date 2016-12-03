У Новотроїцькому затримали 66-річного чоловіка, який не пройшов "курс молодого бійця" у "ДНР"

66-річний житель Донецька разом з дружиною прямував в Бугас Волноваського району, де знаходиться його дачна ділянка, повідомляє Волноваський відділ поліції Донецької області.

При перевірці особи за поліцейськими базами даних, стало відомо, що "зовсім не примітний" чоловік брав участь в незаконних збройних формуваннях.

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Як повідомляє поліція, з’ясувалось, що в червні 2014 року затриманий вирішив спробувати щось нове в своєму житті та не знайшов іншої справи, як вступити в ряди бойовиків, а саме в батальйон "Кальміус". Чоловік був прийнятий на так званий "курс молодого бійця", де терористи навчали новобранців "мистецтву вбивати українських військових". Але роки взяли своє, здоров’я погіршилося і чоловік покинув ряди окупантів.

Наразі щодо донеччанина відкрито кримінальне провадження за ст.260 "Створення непередбачених законом збройних формувань або участь в них" Кримінального кодексу України.