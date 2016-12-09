Лавров стверджує, що досягнути повної "тиші" на лінії розмежування "нереально"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Гамбурзі сказав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

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«Дорожня карта», про яку зараз йдеться, про яку зараз намагаються домовитися, — вона не замінює Мінські домовленості. Мінські домовленості підтверджуються у всій їх повноті», - сказав Лавров.

За його словами, «дорожня карта» покликана розписати послідовні кроки в деталях, які забезпечать просування до кінцевого результату».

«Зараз все упирається в те, що наші українські колеги на якомусь етапі стали блокувати будь-яке просування з питань спеціального статусу Донбасу, з питань закріплення цього статусу в Конституції, з питань проведення амністії, організації виборів на цих територіях, вимагаючи, щоб спочатку настала повна тиша в зоні безпеки, щоб цілий місяць жодного пострілу не було. Розумієте, що це нереально. При всьому бажанні зробити так, як просять українські колеги, (неможливо), було б фізично неможливо проконтролювати кожну людину, яка перебуває на лінії зіткнення», — зазначив глава МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, лідери країн «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції та РФ - на зустрічі в Берліні 19 жовтня домовилися про підготовку «дорожньої карти» виконання Мінських угод по Донбасу.

29 листопада в Мінську відбулася зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" для обговорення цієї "дорожньої карти". За підсумками зустрічі міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що дискусія про «дорожню карту» була короткою, тому що російська сторона не погоджується на ключові пріоритети України. За словами Клімкіна, під час переговорів не вдалося досягти згоди за жодним з питань.