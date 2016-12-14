Штаб АТО: бойовики на Донбасі зменшили кількість обстрілів

Про це повідомляється у зведенні штабу за 13 грудня.

Бойовики продовжили застосовувати 120 та 82-міліметрові міномети обстрілюючи Кримське, що на Луганському напрямку. Також, з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Станиці Луганській.

На Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Луганському та Новоолександрівці, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - по Авдіївці і Верхньоторецькому. По Луганському вогонь вів снайпер.

Під вогонь 152 міліметрової артилерії потрапили наші позиції в районі Бердянського, а 122 міліметрової - Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстрілювали Мар’їнку і Талаківку, що на Маріупольському напрямку.