Лисенко повідомив про серйозні втрати у рядах бойовиків
14:16, 19 грудня 2016Війна
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За минулу добу в зоні АТО українські військові знищили та поранили близько 50 бойовиків.
За словами Лисенка, госпіталі прифронтових міст переповнені бойовиками / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
«Втрати противника нараховують близько 50 поранених та загиблих окупантів. Госпіталі прифронтових міст Горлівка, Єнакієве, Вуглегірськ і Дебальцеве переповнені бойовиками», - сказав Лисенко.
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Раніше в штабі АТО повідомляли, що під час атаки бойовиків на Світлодарській дузі в неділю п'ятеро українських військових загинули, шестеро поранені.
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