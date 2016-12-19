Лисенко повідомив про серйозні втрати у рядах бойовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Втрати противника нараховують близько 50 поранених та загиблих окупантів. Госпіталі прифронтових міст Горлівка, Єнакієве, Вуглегірськ і Дебальцеве переповнені бойовиками», - сказав Лисенко.

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Раніше в штабі АТО повідомляли, що під час атаки бойовиків на Світлодарській дузі в неділю п'ятеро українських військових загинули, шестеро поранені.