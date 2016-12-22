Турчинов побував на передовій на Світлодарській дузі (фото, відео)
Через загострення ситуації у районі Світлодарської дуги, системні провокації з боку російсько-терористичних угруповань та активізацію бойових дій там побував секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.
Турчинов, оглянувши оборонні позиції військ, обговорив з українськими захисниками ситуацію, що склалася останніми днями на цій ділянці фронту.
За словами секретаря РНБО, четверту добу поспіль безперервно здійснюються обстріли наших позицій з використанням забороненої Мінськими угодами артилерії та мінометів крупного калібру.
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"За кількістю снарядів і мін, застосованих по наших позиціях у районі Світлодарської дуги, встановлено своєрідний "рекорд" - понад 800 за добу", - зазначив він.
Турчинов розповів, що військові контратакували, просунулись вперед та зайняли нові позиції, "які надали їм додаткову перевагу над ворогом в цьому секторі оборони".
"Збройні Сили України і надалі будуть адекватно реагувати на будь-які провокації російських гібридних військ на всіх напрямках", - наголосив секретар РНБО.