Турчинов про ситуацію на Світлодарській дузі: "Наші військові контратакували, просунулись вперед та зайняли нові позиції"

Про це він сказав під час наради з військовим керівництвом антитерористичної операції в районі Світлодарської дуги, повідомили УНІАН в прес-службі РНБО.

«Четверту добу поспіль безперервно здійснюються обстріли наших позицій з використанням забороненої Мінськими угодами артилерії та мінометів крупного калібру. За кількістю снарядів і мін, застосованих по наших позиціях в районі Світлодарської дуги, встановлено своєрідний «рекорд» - понад 800 за добу», - зазначивТурчинов, перебуваючи на передових позиціях 54-ї бригади, яка витримала наступ ворога.

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Він додав, що наші військові контратакували, просунулись вперед та зайняли нові позиції, «які надали їм додаткову перевагу над ворогом в цьому секторі оборони».

«Незважаючи на постійні обстріли та спроби прорвати нашу оборону, українські військові мужньо та професійно виконали свій обов’язок, зупинивши ворога та завдавши йому значних втрат», - наголосив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, вже кілька днів поспіль найгарячішою точкою залишається напрямок Світлодарської дуги з епіцентром поблизу селища Луганське.