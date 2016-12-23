Місія ОБСЄ останніми днями зафіксувала близько 2,3 тис. вибухів у Донецькій області

Про це йдеться у звіті місії за 22 грудня станом на 19:30, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню у Донецькій та Луганській областях відносно попереднього звітного періоду, включаючи близько 2,3 тисяч вибухів у Донецькій області та більше ніж 330 вибухів у Луганській області", - йдеться у звіті.

Попереднього разу у Донецькій області було зафіксовано 1,6 тис. вибухів, а у Луганській - близько 170.

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Спостерігачі перевіряли інформацію про обстріли у Дебальцевому, Докучаєвську та Калиновому. Також місія продовжує спостерігати за процесом розведення сил у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Доступ до цих місць знову був обмежений.

Члени місії зафіксували розміщення забороненого Мінськими угодами озброєння по обидві сторони лінії зіткнення.

Як стверджують міжнародні спостерігачі, більшість порушень режиму припинення вогню на Донеччині сталися в районах Світлодарська, Дебальцевого і Горлівки (які знаходяться на північній схід від Донецька на відстані 57, 58 та 39 км відповідно).

У цих місцях місія зафіксувала застосування ракетних систем залпового вогню, 120-мм мінометів, 122-мм артилерії та інших видів озброєння.

Крім того, представники СММ у західних частинах Луганської області зафіксували порушення режиму припинення вогню з напрямку Світлодарськ-Дебальцеве.