"Хлопці загинули в бою": у Міноборони спростували інформацію про смерть військових поблизу Світлодарська внаслідок тортур

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра оборони України Василь Будик.

"Сьогодні можна вже з упевненістю сказати - хлопці загинули в бою. Є свідки загибелі "Шайтана". Він загинув першим у цьому бою 18 грудня. Хлопці також розповіли про долю "Ефа", - йдеться у його повідомленні.

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Будик розповів, що останній боєць попросив врятувати молодого бійця, а сам залишився на полі. Перед своєю загибеллю він встиг зателефонувати мамі і попрощатися.

"Щодо "Сім'янина" було складніше, була інформація, що він поранений і, можливо, потрапив у полон. Були використані всі можливості для його пошуку, але, на жаль, результату не було. Пізніше його тіло було виявлено за 200 метрів від позицій противника. Хлопці змогли під вогнем його евакуювати", - зазначив радник заступника міністра оборони.

Таким чином Будик спростував інформацію деяких волонтерів про те, що військові загинули у полоні бойовиків унаслідок тортур.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня в місті Щастя Луганської області після п'ятиденних переговорів українській стороні повернули тіла двох військових, які загинули на Світлодарській дузі.