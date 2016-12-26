СБУ ліквідувала на Донбасі міжнародний канал зв'язку терористів (фото, відео)

12:50, 26 грудня 2016
Війна
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Співробітники Служби безпеки України припинили у Донецькій області діяльність несанкціонованого міжнародного каналу зв’язку, який використовували терористи.

Замовниками такого каналу зв'язку були бойовики / ssu.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що організували канал з використанням спеціального телекомунікаційного обладнання троє жителів Покровська. Зловмисники за технологією IP-телефонії маршрутизували телефонний трафік через мережу Інтернет в обхід міжнародних центрів комутації.

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«Під час проведення обшуків за місцями проживання ділків співробітники спецслужби вилучили GSM-шлюзи, через які був організований неконтрольований канал зв’язку, комп’ютерну техніку та понад три тисячі Sim-карток мобільних операторів», - йдеться в повідомленні.

ssu.gov.ua

Зі слів затриманих, замовниками створення несанкціонованого каналу виступили представники незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР/ЛНР", зазначили в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині викрили мережу інформаторів, які "зливали" бойовикам інформацію щодо ЗСУ в Торецьку.

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Теги: #Донбас#бойовики#інформатори