СБУ ліквідувала на Донбасі міжнародний канал зв'язку терористів (фото, відео)
Співробітники Служби безпеки України припинили у Донецькій області діяльність несанкціонованого міжнародного каналу зв’язку, який використовували терористи.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що організували канал з використанням спеціального телекомунікаційного обладнання троє жителів Покровська. Зловмисники за технологією IP-телефонії маршрутизували телефонний трафік через мережу Інтернет в обхід міжнародних центрів комутації.
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«Під час проведення обшуків за місцями проживання ділків співробітники спецслужби вилучили GSM-шлюзи, через які був організований неконтрольований канал зв’язку, комп’ютерну техніку та понад три тисячі Sim-карток мобільних операторів», - йдеться в повідомленні.
Зі слів затриманих, замовниками створення несанкціонованого каналу виступили представники незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР/ЛНР", зазначили в СБУ.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Раніше повідомлялося, що на Донеччині викрили мережу інформаторів, які "зливали" бойовикам інформацію щодо ЗСУ в Торецьку.