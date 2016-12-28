Били і стріляли: у "ЛНР" вчинили замах на одного з ватажків терористів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Він розповів, що збройний напад було скоєно неподалік його власного будинку.

"Спочатку нападники били Патрушева, а коли на його крики з будинку вибігла його співмешканка Хоршева (наразі обіймає "посаду в. о. міністра ради міністрів ЛНР"), нападники здійснили постріли з вогнепальної зброї і втекли", - заявив Тимчук.

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Унаслідок нападу Патрушев був направлений до місцевої лікарні Луганська, де йому наклали на голову 10 швів й залишили для подальшої реабілітації.

"Серед нападників Патрушев упізнав двох колишніх бойовиків "батальйону "Зоря". Представники "МВС" і "генеральної прокуратури ЛНР" виявили на паркані на місці нападу сліди від пострілів у напрямку Патрушева і Хоршевої на рівні їхніх голів і тулубів", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим розглядається версія подвійного замаху – в т. ч. на "в. о. міністра ради міністрів ЛНР" Хоршеву.

"У лікарні Патрушева оформили під прізвищем "Петров", оскільки за особистим розпорядженням Плотницького зазначені події приховують від ЗМІ", - розповіли в ІС.