На позиції "Зеніт" поблизу Авдіївки бойовик намагався зняти український прапор (відео)

Так, на позиції "Зеніт", що на неподалік Авдіївки, зухвалий бойовик самотужки вирішив пробратися до українських шанців та зняти синьо-жовтий прапор, йдеться в сюжеті ТСН.

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Диверсант непомітно висунувся з нового терміналу зруйнованого Донецького летовища та майже впритул наблизився до нашого прапора.

Проте українські бійці вчасно помітили ворога у тепловізор. "Одразу ми не зрозуміли, що це було – якась тварина чи що. Виявилося, силует, схожий на людину, швидко наближався до рибацького будиночка, де наші хлопці нещодавно встановили прапор. Зробили декілька пострілів по ньому – після того силует зник", - розповіли оборонці України.

Раніше УНІАН повідомляв, що ворог зменшив інтенсивність обстрілів у районі Авдіївської промзони.