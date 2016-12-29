На позиції "Зеніт" поблизу Авдіївки бойовик намагався зняти український прапор (відео)
На Донеччині активізувалися розвідувальні групи терористів. У ніч проти 28 грудня вони, користуючись туманом, підповзали впритул до позицій українських воїнів.
Так, на позиції "Зеніт", що на неподалік Авдіївки, зухвалий бойовик самотужки вирішив пробратися до українських шанців та зняти синьо-жовтий прапор, йдеться в сюжеті ТСН.
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Диверсант непомітно висунувся з нового терміналу зруйнованого Донецького летовища та майже впритул наблизився до нашого прапора.
Проте українські бійці вчасно помітили ворога у тепловізор. "Одразу ми не зрозуміли, що це було – якась тварина чи що. Виявилося, силует, схожий на людину, швидко наближався до рибацького будиночка, де наші хлопці нещодавно встановили прапор. Зробили декілька пострілів по ньому – після того силует зник", - розповіли оборонці України.
Раніше УНІАН повідомляв, що ворог зменшив інтенсивність обстрілів у районі Авдіївської промзони.