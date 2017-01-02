На Донеччині прикордонникам передали броньований катер та нові "Хамери" (відео)

19:29, 02 січня 2017
Війна
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Прикордонникам з Донецького загону передали швидкісний катер українського виробництва, військові машини та озброєння.

Прикордонникам передали нове озброєння та транспорт / Скріншот

Про це президент Петро Порошенко повідомив у своєму Facebook.

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"Донецький прикордонний загін відтепер посилений швидкісним броньованим катером українського виробництва, новими ХАМЕРами та озброєнням. А новітня система "АЕРОС", над розробкою якої працювали українські та американські фахівці, "бачить" одразу повітря, воду, землю, може одночасно вести та визначати поведінку до двохсот цілей", - йдеться у повідомленні.

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Теги: #Порошенко#прикордонники