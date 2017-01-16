Заступник голови місії ОБСЄ 18-27 січня відвідає Донбас для ознайомлення із ситуацією на лінії зіткнення
13:57, 16 січня 2017Війна
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Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг 18-27 січня відвідає схід України для ознайомлення з безпековою ситуацією.
Александр Хуг має намір ознайомитись із безпековою ситуацією / УНІАН
Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ у Facebook.
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"Перший заступник голови СММ ОБСЄ відвідає східну Україну з 18 до 27 січня, щоб оцінити ситуацію з безпекою вздовж лінії зіткнення та її вплив на життя мирного населення, оцінити хід проведення ремонтних робіт на об’єктах життєзабезпечення, а також закликати всі зацікавлені сторони сприяти миру і нормалізації ситуації в Україні", - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня місія ОБСЄ заявляла про збільшення на 250% випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння на Донбасі.
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