Заступник голови місії ОБСЄ 18-27 січня відвідає Донбас для ознайомлення із ситуацією на лінії зіткнення

Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ у Facebook.

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"Перший заступник голови СММ ОБСЄ відвідає східну Україну з 18 до 27 січня, щоб оцінити ситуацію з безпекою вздовж лінії зіткнення та її вплив на життя мирного населення, оцінити хід проведення ремонтних робіт на об’єктах життєзабезпечення, а також закликати всі зацікавлені сторони сприяти миру і нормалізації ситуації в Україні", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня місія ОБСЄ заявляла про збільшення на 250% випадків застосування забороненого Мінськими угодами озброєння на Донбасі.