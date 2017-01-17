Ватажки "Л/ДНР" прибули до окупованого Криму: Чубаров назвав ціль візиту

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Обозреватель.

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"Є офіційна версія, за якої глави цих терористичних утворень їдуть в Крим, щоб взяти участь у черговій річниці підписання Переяславських угод... Я впевнений, що там пройде якась нарада, на якому близькі до Путіна люди будуть інструктувати Захарченка та Плотницького щодо їхніх дій на найближчі місяці", — сказав Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, помічник президента Росії Владислав Сурков під час наради в Донецьку в досить жорсткій формі висловив невдоволення діями "окремих міністрів уряду", а також звинуватив "силовий блок" у повній бездіяльності і непрофесіоналізмі.