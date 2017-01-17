У Дніпрі лікарі врятували бійця, який потрапив під мінометний обстріл біля Мар'їнки (відео)
22:20, 17 січня 2017Війна
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Осколки міни дуже сильно пошкодили праву ногу.
У Дніпрі лікарі врятували життя 25-річного бійця / Скріншот
Хірурги з Дніпропетровської обласної лікарні врятували життя старшого лейтенанта Ігоря Дермана, проте ногу йому довелось ампутувати. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Боєць уночі перевіряв позиції біля Мар'їнки, коли почався мінометний обстріл. Осколки міни пошматували йому праву ногу. Після операції у польовому шпиталі його терміново доправили до Дніпропетровської обласної лікарні.
У Дніпрі врятували життя бійця, який втратив ногу під час мінометного обстрілу біля Мар'їнки
Хірурги одразу розпочали роботу, але врятувати ногу шансів не було. Втім, медикам вдалося попередити можливу гангрену. Нині командир роти 92-ї бригади у реанімації. Загрози життю вже немає.
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