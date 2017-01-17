У Дніпрі лікарі врятували бійця, який потрапив під мінометний обстріл біля Мар'їнки (відео)

Хірурги з Дніпропетровської обласної лікарні врятували життя старшого лейтенанта Ігоря Дермана, проте ногу йому довелось ампутувати. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Боєць уночі перевіряв позиції біля Мар'їнки, коли почався мінометний обстріл. Осколки міни пошматували йому праву ногу. Після операції у польовому шпиталі його терміново доправили до Дніпропетровської обласної лікарні.

Хірурги одразу розпочали роботу, але врятувати ногу шансів не було. Втім, медикам вдалося попередити можливу гангрену. Нині командир роти 92-ї бригади у реанімації. Загрози життю вже немає.