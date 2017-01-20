Бойовики значно зменшили кількість обстрілів у зоні АТО - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Бойовики значно зменшили кількість обстрілів по всій лінії зіткнення протягом минулої доби. Єдиним виключенням було Кримське, яке окупанти вдень активно стріляли з мінометів та гранатометів»,- сказав Мотузяник.

За його словами, всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 3 ворожих обстріли, з яких два – з важкого озброєння.

Речник повідомив, що на Донецькому напрямку також спостерігається відносно спокійна обстановка.

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«Важке озброєння бойовиками не застосовувалось. Тим не менше, ворог провів низку обстрілів в Авдіївці, використовуючи при цьому важкі кулемети та гранатомети різних систем»,- сказав Мотузяник.

Крім того, за його словами, на Маріупольському напрямку впродовж доби окупанти були активними виключно на крайньому півдні – у Гнутовому, Водяному та Широкиному.

«Там бойовики провели епізодичні обстріли наших позицій як вдень, так і вночі. Знову ж, важке озброєння противник не використовував»,- сказав Мотузяник.

Як повідодмляв УНІАН, минулої доби на Донбасі окупанти 19 разів обстріляли позиції Збройних сил України на всіх напрямках, вбитих чи поранених серед бійців не було.