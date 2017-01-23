Експерт озвучив два сценарії "повернення" Донбасу Україні на "умовах" РФ

Таку думку в інтерв'ю ONLINE.UA висловив політолог Георгій Чижов.

"Мінські угоди в стратегічному плані — глухий кут, але вони дозволили зупинити повномасштабну війну й вже майже два роки не дають їй розгорітися знову. Важливо не піддаватися на спільний тиск РФ і західних партнерів й не створювати псевдофедерацію за боснійським зразком: з частин, які ненавидять один одного й блокують один одному можливість руху хоч куди-небудь. Так, можливо, через 10 років повернути ці території буде ще складніше, ніж зараз. Але сьогодні для України важливо не втягнутися у велику війну й не погодитися на згубні для майбутнього країни варіанти світу", — сказав він.

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Політолог прокоментував слова заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій й внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки про те, що восени почнеться процес повернення окупованих територій Донбасу.

"Не розумію, що він має на увазі. Слово "повернення" може означати, що завгодно, включаючи насильницьке впихивание частини Донбасу на кремлівських умовах. Побачимо", — зазначив Чижов.

Він пояснив, що, на його думку, означає "впихнути Донбас на кремлівських умовах". "Для російського керівництва завдання-максимум — сформувати аналог Боснії та Герцеговини після Дейтонських угод. Щоб один або два суб'єкти входили до складу України чисто формально, зате мали можливість блокувати будь-яку зовнішньополітичну ініціативу. Завдання-мінімум, думаю, скромніше — повернути території на більш прийнятних для Києва умовах, які, тим не менш, повинні дозволити Москві зберегти обличчя", — вважає політолог.

Він вважає, що умови повернення Донбасу будуть обговорюватися з президентом США Дональдом Трампом.

"Якщо для простих росіян повернення Донецька і Луганська буде виглядати поразкою, у президента досить швидко обвалиться рейтинг, і відцентрові процеси в країні різко прискоряться. Швидше за все, умови "угоди щодо Донбасу" будуть найближчим часом обговорювати з Трампом. Керівники Франції та Німеччини, за відчуттями, готові ухвалити будь-яке рішення, яке покладе кінець війні, але на повне ігнорування думки української сторони вони не підуть. Тому слід очікувати спроб Кремля більш-менш елегантно позбутися підконтрольної йому частини Донбасу. Якщо це не вдасться, ситуація залишиться приблизно такою, яку ми спостерігаємо сьогодні", — зазначив Чижов.

Раніше Тука заявив, що звільнення окупованих територій Донбасу від бойовиків і російських військових почнеться вже восени 2017 року. Причиною тому називається припинення економічної підтримки Росією так званих "республік" на Донбасі.