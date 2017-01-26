"Найбільш неспокійна ніч за останні три місяці": волонтери повідомили про бій у Мар'їнці (відео)
11:12, 26 січня 2017Війна
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У Мар'їнці Донецької області в ніч на 26 січня було здійснено обстріл з боку бойовиків.
У Мар'їнці була неспокійна ніч / Фото УНІАН
Про це розповіли у волонтерській спільноті "Мар'їнка Центр Допомоги" на своїй сторінці у Facebook.
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"26.01.2017, Мар'їнка. Напевно, за останні три місяці це була найбільш неспокійна ніч. Бойовики "крили" з важкого район інтернату", - йдеться у повідомленні.
За даними бійців АТО, стріляли мінометами калібру 120-мм. Щодо жертв серед військових і цивільних поки інформації немає.
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