"Найбільш неспокійна ніч за останні три місяці": волонтери повідомили про бій у Мар'їнці (відео)

Про це розповіли у волонтерській спільноті "Мар'їнка Центр Допомоги" на своїй сторінці у Facebook.

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"26.01.2017, Мар'їнка. Напевно, за останні три місяці це була найбільш неспокійна ніч. Бойовики "крили" з важкого район інтернату", - йдеться у повідомленні.

За даними бійців АТО, стріляли мінометами калібру 120-мм. Щодо жертв серед військових і цивільних поки інформації немає.