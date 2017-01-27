Бойовики сьогодні 36 разів обстріляли позиції сил АТО, двоє військових поранено - штаб

Як повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook, терористи продовжують використовувати міномети та артилерію, нехтуючи будь-якими домовленостями.

Так, на Маріупольському напрямку по Лебединському бойовики вели вогонь із 122-міліметрової артилерії, 82-міліметрових мінометів, а також танку. По Широкиному вони застосували 120- та 82-міліметрові міномети. Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне, Новотроїцьке, Березове, Талаківку та Широкине бойовики обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї. По Новотроїцькому та Гнутовому вогонь вів і снайпер.

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На Донецькому напрямку, за даними штабу, з гранатометів та великокаліберних кулеметів терористи обстріляли Зайцеве та Луганське, а з мінометів різних калібрів - Авдіївку та Троїцьке.

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів була обстріляна Новозванівка. Крім того, під вогонь мінометів та гранатометів потрапили Троїцьке, Новозванівка, Кримське та Новоолександрівка.