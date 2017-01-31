У Нацполіції створять резерв правоохоронців для Авдіївки

У Нацполіції створять резерв для посилення підрозділів правоохоронців в Авдіївці. Про це повідомили у прес-службі МВС.

«У разі необхідності це підкріплення зможе посилити підрозділи, які несуть службу в обстрілюваному бойовиками місті», - йдеться у повідомленні.

Таке доручення сьогодні, 31 січня, під час відеоселекторної наради Національної поліції України дав т.в.о. глави Нацполіції Вадим Троян.

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Троян заявив, що, з огляду на ситуацію з обстрілом міста бойовиками, а також через важкі погодні умови необхідно заздалегідь спланувати можливість надійного забезпечення публічної безпеки та особистої безпеки мешканців Авдіївки.

«Вадим Троян доручив керівникам підрозділів Нацполіції і поліції Донецької області створити резерв поліцейських сил. При необхідності вони зможуть оперативно прибути в місто і виконати покладені на поліцію завдання», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, через обстріли почалась евакуація зі старої частини Авдіївки.

Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції під Авдіївкою, а також житлові квартали.

Вчора, 30 січня, місто через обстріли залишилося без водо-, електро - та теплопостачання. В результаті відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу й Донецької фільтрувальної станції.

Сьогодні голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що надійшла письмова гарантія з російської сторони про припинення обстрілів з 10.00 до 17.00, і ремонтні бригади починають відновлення об'єктів.

Проте пізніше він заявив, що підрозділ російських бойовиків знову пішов у наступ під Авдіївкою.