Сьогодні на Донбасі загинули двоє бійців, ще двоє поранені - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу Антитерористичної операції у соціальній мережі Facebook.

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У штабі наголосили, що російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо встановлення режиму припинення вогню.

"Противник продовжує обстріли українських позицій в Авдіївці, поблизу шахти Бутівка, Пісках, Водяному, Мар’їнці, Красногорівці та Новогригорівці, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, танки, артилерію, міномети й стрілецьку зброю. За попередньою інформацією станом на 14.00 серед українських захисників є втрати. Двоє військовослужбовців загинуло та двоє поранено", - наголосили у прес-центрі.