З Авдіївки евакуювали 150 людей, з них половина - діти

Про це інформує прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

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О 8 ранку 2 лютого теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тис. осіб, здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, температура теплоносія в тепломережі – 50 градусів тепла, температура в квартирах – 15-17 градусів тепла.

Централізоване водопостачання здійснюється за графіком з резерву. Для забезпечення подачі води на насосній станції Авдіївка встановлено електростанцію ДСНС потужністю 200 кВт.

1 лютого підрозділами ДСНС організовано підвезення питної води та комунальними службами - технічної води.

Централізованого електропостачання немає. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 11 генераторів ДСНС.

Функціонує один пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 — від благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 4,5 тис. осіб, забезпечено харчування трьома польовими кухнями.

На засіданні державної комісії щодо ситуації в Авдіївці Донецької області голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що кількість автобусів на випадок евакуації громадян збільшено із 80 до 180. Сплановано роботу залізничного транспорту.

Раніше повідомлялося, що 1 лютого з Авдівки було евакуйовано 132 мирних жителі, з них 70 дітей.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання та водопостачання міста, а також Авдіївського коксохіму і Донецької фільтрувальної станції.

Ввечері 1 лютого голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про початок переговорів щодо оголошення режиму тиші на Донбасі на 2 лютого для проведення ремонтних робіт.