Україна повинна бути готова відповісти на провокації бойовиків вздовж всієї лінії зіткнення - РНБО

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

Як зазначається в повідомленні, у зв'язку із загостренням ситуації в зоні проведення антитерористичної операції Турчинов прибув до місця ведення активних бойових дій в районі Авдіївки, де провів наради як з військовим керівництвом та керівниками правоохоронних структур, так і з керівництвом Донецької військово-цивільної адміністрації та ДСНС.

«У зв’язку із агресивними діями російських гібридних військ, які свідомо йдуть на загострення ситуації, ми повинні бути готовими відповісти на будь-які провокації вздовж всієї лінії зіткнення», - наголосив Турчнов.

Також в РНБО зазначають, що в Авдіївці завершуються роботи з відновлення водо- та енергопостачання.

Читайте такожУ Порошенка підтвердили обстріл українського літака: росіяни цілилися із захоплених бурових вишок (фото)

За словами Турчинова, системні провокації відбувались в багатьох місцях вздовж усієї лінії зіткнення.

"Ведуться активні обстріли наших позицій та спроби атакувати наші оборонні рубежі. Ворог, окрім забороненої Мінськими угодами, важкої артилерії та мінометів почав активно використовувати танкові підрозділи та реактивні системи залпового вогню», - сказав він. При цьому секретар РНБО додав, що в більшості випадків вогонь ведеться «підступно з жилих кварталів окупованих міст».

Турчинов наголосив, що найбільш небезпечною залишається ситуація в районі міста Авдіївка, "де відбувається безпрецедентна кількість обстрілів наших позицій, об’єктів цивільної інфраструктури та жилих будинків".

Турчинов наголосив: «Всі спроби наступу бойовиків були зірвані професійними діями наших військових».

В повідомленні зазначається, що «перед військовими поставлено завдання щодо уточнення оперативних планів на випадок проведення наступальних операцій російськими гібридними військами з урахуванням підготовки ефективних контрнаступальних дій».

«Через агресивні дії російських гібридних військ, які свідомо йдуть на загострення ситуації, ми маємо бути готовими відповісти на будь-які провокації вздовж всієї лінії зіткнення», - підсумував Секретар РНБО України.

Як повідомляв УНІАН раніше, бойовики обстрілювали піротехнічні загони і загони енергетиків, які приїхали у фронтову Авдіївку, повідомляє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.