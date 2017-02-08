"Не було жодних шансів врятуватися": терориста "Гіві" було знищено миттєво - ЗМІ
Слідчі, які працюють на місці події, зробили перші висновки про обставини ліквідації ватажка батальйону терористів "Сомалі" Михайла Толстих з позивним "Гіві".
За словами джерел, вибух, що стався в кабінеті на базі "батальйону", убив терориста миттєво, передає Life.ru.
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Джерела також додали, що у "Гіві" не було жодних шансів врятуватися - температура й сила вибуху не залишили терористові жодних шансів.
Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".
Начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про знищення бойовика «Гіві».
У свою чергу в Кремлі заявили про непричетність російської сторони до знищення у тимчасово окупованому Донецьку бойовика Михайла Толстих «Гіві».