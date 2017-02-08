У Міноборони про знищення "Гіві": багатомісячна кривава стежка бойовика закономірно обірвалася

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Сьогодні вранці в Макіївці був убитий Михайло Толстих на прізвисько «Гіві» – полковник російсько-окупаційних військ, ватажок бандформування «Сомалі", - заявив він.

Як розповів Мотузяник, Толстих ще з весни 2014 року брав активну учать в бойових діях проти українських військ і зробив швидку кар’єру, ставши одним із піар-героїв бойовиків та російської пропаганди.

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"Проте зловісну славу та нагороди від окупаційної адміністрації він отримав, заплямувавши свої руки кров’ю українців. На совісті «Гіві» - обстріли міст і сіл з важкого озброєння, знущання над полоненими українськими військовими, жорстоке поводження з цивільними, мародерство та інші воєнні злочини. Останнім часом бандформування «Сомалі» зазнало важких втрат внаслідок численних авантюрних та безглуздих атак українських позицій під Авдіївкою – так само, як і в Донецькому аеропорту восени 2014 року. Таким чином, у Михайла Толстих було чимало ворогів та недоброзичливців, і сьогодні багатомісячна звивиста та кривава стежка бойовика закономірно обірвалася", - наголосив речник.

Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".