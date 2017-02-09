"Дуже важливий аспект російської агресії": Греція стурбована можливою техногенною катастрофою на Донбасі
Прем’єр-міністр Грецької Республіки Алексіс Ципрас заявляє, що Греція занепокоєна можливою техногенною катастрою в результаті російської агресії на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.
"Та ескалація конфлікту, яку ми спостерігали нещодавно (в Авдіївці - УНІАН), і ті наслідки для населення цих територій, ми, звичайно, дуже цим занепокоєні, і це дуже важливий аспект цієї проблеми - це техногенна катастрофа", - заявив Ципрас.
Читайте такожПорошенко запросив греків будувати дороги в Україні
У цьому зв'язку він наголосив на необхідності надання гуманітарної допомоги. "Як на рівні гуманітарної допомоги, так і на рівні надання медичної допомоги Греція робила і буде робити те, що в її силах", - запевнив голова грецького уряду.
Також Ципрас повідомив, що сьогодні зустрінеться з представниками грецьких спільнот в Україні.