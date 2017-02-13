У МінТОТ знайшли одну спільну рису у ліквідації бойовиків на Донбасі
У вбивствах бойовиків на окупованих територіях є одна спільна риса - усі загиблі були "медійними" особистостями й з'являлися на екранах, звичайних бойовиків не чіпали.
Про це заявив радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, передає "112 Україна".
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"Якщо ви побачили, - прибирають усі медійні фігури. Не тих, хто воював, а тих, які були всі на телекамерах. Причому не стільки в Україні, тому що у них у нас дуже специфічна популярність і, можливо, якщо б вони здалися, у них був би невеликий шанс дожити до суду, щоб не розстріляли по дорозі. Вони могли б там десь у Ростові або на Кубані з'явитися, підняти прапор "ростовської народної республіки" і їх би підтримали, - невдоволення населення цих територіях дуже високе. Тому їх відрізають одразу від усього", - заявив Гримчак.
Нагадаємо, 8 лютого бойовики "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель", який перебуває на озброєнні в Росії.