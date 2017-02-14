Після боїв під Авдіївкою бойовики масово подають рапорти на звільнення – розвідка

У військових частинах 2 армійського корпусу через незадовільні умови служби продовжуються випадки дезертирства та самовільного залишення місць служби членами незаконних збройних формувань. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє у Facebook.

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«У розшуку перебувають 63 військовослужбовці зі складу 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ), які самовільно залишили розташування частини», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, інформує розвідка, після подій під Авдіївкою спостерігається масове подання рапортів на звільнення військовослужбовцями 2 АК ЗС РФ.

Разом з цим, інформує розвідка, російське командування намагається вирішити проблему комплектування особовим складом передових підрозділів у т.ч. за рахунок звільнення злочинців, яких утримують у виправних колоніях на тимчасово окупованих територіях.