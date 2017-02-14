В ІС розкрили чисельність бойовиків та російських військ на Донбасі (інфографіка)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук, розмістивши відповідну інфографіку.

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Зазначається, що в бойовому складі 1-го і 2-го армійських корпусів "Д/ЛНР" є 380 танків, понад 900 одиниць бойових броньованих машин, артилерії - понад 1 тис. одиниць, в тому числі РСЗВ, засобів ППО - 350 одиниць.

Раніше інфографіку, у якій показано масштаби путінської агресії, опублікував член Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський. Так, російські війська тепер базуються у невизнаному Придністров'ї, анексованому Криму, на Донбасі, Абхазії і Південній Осетії.

Найбільшу кількість військових Російська Федерація зосередила в окупованому Криму - 28 тисяч. Також Саріуш-Вольський показав чисельність військ РФ на Донбасі - 8 тисяч.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Ігор Долгов заявляв, що біля українського кордону Російська Федерація зосередила 55 тисяч військових.