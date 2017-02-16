Бойовики гатять по мирних кварталах Авдіївки: в поліції показали наслідки нічних обстрілів (фото)

Терористи продовжують обстрілювати мирні квартали Авдіївки. Про це у своєму Facebook повідомив голова Нацполіції Донецької області Вячеслав Аброськін.

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"Під їх [бойовиків] прицільним вогнем стара частина міста. Тільки за сьогоднішню ніч в результаті обстрілу зазнали руйнування три приватних домоволодіння на вул. Колосова (колишня Кірова) та Лермонтова", - написав Аброськін і додав, що мирні жителі, на щастя, не постраждали.

"Під вогнем опинився район, розташований недалеко від промислової зони. В результаті розривів снарядів по вулиці Леваневського, Соборній, Лермонтова осколками було пошкоджено 8 будинків місцевих мешканців. Значної шкоди завдано дахам будинків, стінам та вікнам", - повідомила прес-служба Національної поліції у Донецькій області.

По вулиці Колосова внаслідок прямого влучення повністю згорів приватний будинок. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

За всіма фактами Авдіївським відділенням поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики з 29 січня по 5 лютого вели масований обстріл Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки. 30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого. У результаті обстрілу загинули кілька мирних жителів Авдіївки. З міста під час загострення ситуації було евакуйовано близько 300 осіб.