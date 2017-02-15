Це не просто перестрілки, а бойові дії - в ООН бояться серйозної ескалації конфлікту на Донбасі

Як повідомляє Центр новин ООН, на брифінгу в Женеві гуманітарний координатор ООН в Україні Ніл Волкер зазначив, що в ході останнього спалаху насильства в районі міст Авдіївка, Ясинувата, Макіївка й Донецьк наприкінці січня - початку лютого було зареєстровано близько 40 тис. випадків порушення режиму припинення вогню.

«Вкрай інтенсивні збройні сутички проходили з 29 січня по 3 лютого. У цей період було зареєстровано 30 тис. порушень режиму припинення вогню. Зазвичай стільки порушень спостерігається за місяць», - сказав представник ООН. Він підкреслив, що нічого подібного не відбувалося з часу боїв в районі Дебальцевого в березні 2016 року.

«Я думаю, дуже важливо розуміти, що це не просто перестрілки. Це бойові дії...», - зазначив Волкер.

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За його словами, дистанція «між воюючими сторонами - збройними сепаратистами і урядовими військами» значно скоротилася. «Зараз вони стоять лицем до лиця. Ми також бачимо нарощування важких озброєнь, що є грубим порушенням Мінських угод», - сказав Волкер журналістам у Женеві.

«Ситуація, звичайно, дуже напружена. Цілком може статися нова ескалація бойових дій, хоч зараз ми начебто спостерігаємо затишшя. Це, звичайно, добре, але у нас немає жодної впевненості в тому, що воно буде тривалим», - додав гуманітарний координатор ООН.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики з 29 січня по 5 лютого вели масований обстріл Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

30 січня в результаті обстрілу було пошкоджено ЛЕП і припинено електропостачання міста, яке вдалося повністю відновити 6 лютого.

У результаті обстрілу загинули кілька мирних жителів Авдіївки. З міста під час загострення ситуації було евакуйовано близько 300 осіб.