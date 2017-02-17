Хуг розповів про результати зустрічі із лідерами "Л/ДНР"

22:55, 17 лютого 2017
Війна
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Зустріч із лідерами так званих "Л/ДНР" відбулась сьогодні.

Зустріч пройшла сьогодні / УНІАН

Про повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг у Twitter.

"Плотницький та Захарченко згодні, що цивільне населення - передусім. Саме час дослухатися до цього і припинити бойові дії та відвести озброєння", - написав він.

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Також він додав, що вони "обидва підкреслили необхідність виконання Мінських угод".

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив про перешкоджання діяльності спостерігачів переважно з боку бойовиків.

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Теги: #Донбас#бойовики#Хуг