Хуг розповів про результати зустрічі із лідерами "Л/ДНР"

Про повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг у Twitter.

"Плотницький та Захарченко згодні, що цивільне населення - передусім. Саме час дослухатися до цього і припинити бойові дії та відвести озброєння", - написав він.

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Також він додав, що вони "обидва підкреслили необхідність виконання Мінських угод".

Хуг: Пан П. та пан З. згодні, що цивільне населення - передусім. Саме час дослухатися до цього і припинити бойові дії та відвести озброєння — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 февраля 2017 г.

Хуг: Радий чути, що вони обидва підкреслили необхідність виконання Мінських угод. СММ тут для того, щоб допомогти — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 17 февраля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив про перешкоджання діяльності спостерігачів переважно з боку бойовиків.