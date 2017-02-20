Військові капелани назвали ім'я бійця, який загинув у неділю на Донбасі

У неділю, 19 лютого, в зоні АТО загинув командир зенітно-ракетного взводу 1-го механізованого батальйону 72-ї ОМБР, волинянин Максим Гринчишин. Про це Служба військових капеланів повідомляє на сторінці в Facebook.

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"Ще один Воїн пішов у небо... Наші серця сповнені смутку і болю - сьогодні при виконанні бойового обов'язку загинув наш друг, брат, побратим, командир зенітно-ракетного взводу 1-го механізованого батальйону 72 ОМБР Максим Гринчишин. Він завжди був і залишиться для нас прикладом того, як потрібно любити свою країну і віддаватися своїй справі до кінця. Для нас було честю служити разом з ним!" – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті недільних боїв один український боєць був поранений, ще один загинув.