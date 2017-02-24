Вчора бойовики понад 10 годин обстрілювали Авдіївську промзону – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, в Авдіївці вкотре інтенсифікувалися бойові дії. Сумарно минулої доби бандформування обстрілювали промзону більш як 10 годин. Після заходу сонця противник відкривав вогонь з танків, що розміщені на передовій всупереч Мінським домовленостям. Усього вчора бойовики випустили по позиціях захисників Авдіївки 80 мінометних мін та близько 20 танкових снарядів.

Загалом, як зазначив Лисенко, на Донецькому напрямку учора спокійних ділянок фронту не було. У Луганському, що на Світлодарській дузі, вдень бойовики широко застосовували стрілецьку зброю, обстрілюючи українські позиції. Після заходу сонця окупанти застосували озброєння БМП. Один з ворожих обстрілів у цьому районі тривав майже три години.

В районі Зайцевого, що на півночі від окупованої Горлівки бойові дії велися вранці, вдень та ввечері, де за підрахунками Генштабу ЗСУ, за вчорашню добу противник випустив близько 100 мін.

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Крім того, вчора під ворожими обстрілами опинилися також українські позиції на флангах Авдіївки – у Кам’янці та позиції «Шахта «Бутівка». На цих рубежах противник застосовував міномети нарівні зі стрілецькою зброєю.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку вороги 31 раз обстріляли позиції ЗСУ, переважно - з важкого озброєння.

Також Лисенко зазначив, що на Луганському напрямку бойові дії особливо активізувалися у Попаснянському районі.

"Бандформування почали провокувати наших військових відразу після опівночі, відкривши вогонь з кулеметів. Після відносно спокійного ранку, по обіді ворог продовжив обстрілювати українські позиції у Новозванівці з озброєння БМП і кулеметів. Близько 17 години сили окупантів відкрили вогонь з мінометів у Троїцькому, де до кінця доби випустили понад 20 мін", - сказав він.

На решті ділянок фронту, окрім Кримського, що на північ від Бахмутської траси, було абсолютно спокійно. У Кримському вдень відбулася одна ворожа збройна провокація із застосуванням гранатометів.

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Усього вчора на Луганському напрямку окупанти 15 разів обстріляли опорні пункти українських бійців.

На Маріупольському напрямку, за словами Лисенка, географія бойових дій знову розширилася, неспокійно по всьому фронту. У Красногорівці, Новотроїцькому, Тарамчуку, Широкиному окупанти застосували міномети. Майже завжди стрілянину з мінометів бойовики супроводжували вогнем з легкого озброєння та бронетехніки.

Найбільшу кількість ворожих обстрілів зафіксовано у Гнутовому та Широкиному. Українські війська активно ведуть вогонь у відповідь, додав речник.

За його словами, внаслідок варварських обстрілів Водяного з боку НЗФ селище практично зруйноване.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку вороги здійснили 37 обстрілів.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО 23 лютого на Донбасіокупанти 83 рази обстріляли позиції Збройних сил України, двох бійців поранено, один загинув.