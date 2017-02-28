Гранати розірвалися поряд із постом: терористи обстріляли "Мар’їнку"

Бойовики на Донбасі сьогодні вранці відкрили вогонь по КП «Мар’їнка». Стріляли із гранатометів та стрілецької зброї. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

«Вогонь терористи вели з гранатометів та стрілецької зброї. Гранати розірвалися поряд з контрольним постом. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території», - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники повідомляють, що під час обстрілу громадяни та транспортні засоби на контрольному посту «Мар’їнка» не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає, а прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Як повідомляв УНІАН раніше, незаконні збройні формування вели вогонь по позиції контрольного поста «Мар’їнка». Вогонь терористи відкрили із гранатомета та зі стрілецької зброї, також за 50 метрів від посту розірвалися дві гранати. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території.