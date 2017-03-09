У ЗСУ розкрили подробиці ліквідації російського снайпера на Донбасі

"Він підібрався до наших позицій дуже близько, метрів на 40. Стріляв. Хлопці його помітили, звітували командиру, отримали наказ стріляти у відповідь. Таким чином його і вбили", - повідомила прес-офіцер 72-ої бригади Олена Мокренчук, передає Українська правда.

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"Не виключено, що він ГРУшник", - додала вона. За словами Мокренчук, у знищеного снайпера бойовиків був російський паспорт.

"Вбитий 1983 року народження. Паспорт громадянина РФ, у ньому вказано, що місце народження Узбекистан. При ньому також був військовий квиток "ДНР", СВД (снайперська гвинтівка) та багато іншого начиння", - повідомила вона.

Як повідомляв штаб АТО, 8 березня під час несення служби на передових позиціях українські військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу. Один снайпер знищений.