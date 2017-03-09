У ЗСУ розкрили подробиці ліквідації російського снайпера на Донбасі
Військові розповіли подробиці про ліквідованого російського снайпера.
"Він підібрався до наших позицій дуже близько, метрів на 40. Стріляв. Хлопці його помітили, звітували командиру, отримали наказ стріляти у відповідь. Таким чином його і вбили", - повідомила прес-офіцер 72-ої бригади Олена Мокренчук, передає Українська правда.
Читайте також"Рашик з "ДНРівськими" документами: військові про знищеного на Донбасі снайпера
"Не виключено, що він ГРУшник", - додала вона. За словами Мокренчук, у знищеного снайпера бойовиків був російський паспорт.
"Вбитий 1983 року народження. Паспорт громадянина РФ, у ньому вказано, що місце народження Узбекистан. При ньому також був військовий квиток "ДНР", СВД (снайперська гвинтівка) та багато іншого начиння", - повідомила вона.
Як повідомляв штаб АТО, 8 березня під час несення служби на передових позиціях українські військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу. Один снайпер знищений.