За добу бойовики 42 рази обстріляли позиції ЗСУ, одного військового поранено

За добу контрольовані Росією бойовики здійснили 42 обстріли позиції Збройних сил України.

Одного українського військового поранено, про це йдеться у повідомленні штабу прес-центру АТО у Facebook.

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"42 обстріли позицій Збройних сил України зафіксовано з початком доби. Російсько-терористичні війська на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрових артилерійських систем обстріляли опорні пункти поряд з Павлополем. По укріпленнях неподалік Широкиного, Водяного та Чермалика окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів, а у Новотроїцькому, окрім того: активізувався снайпер", - наголосили у штабі.

На Донецькому напрямку продовжуються обстріли опорних пунктів поблизу Опитного, Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцевого, Луганського, Новгородського і Світлодарська з кулеметів великого калібру, гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

Водночас на Луганському напрямку російські окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників поблизу Кримського і Попасної із гранатометів різних систем, а згодом долучили міномети калібру 82 та 120 мм, а поряд з Новоолександрівкою – зі стрілецької зброї та СПГ.