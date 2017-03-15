"Не розкидатися землями": закон про окуповані території Донбасу подарує їх Путіну - Порошенко

Глава держави Петро Порошенко вважає, що ухвалення закону про окуповані території Донбасу відріже частину України. Про це він повідомив в інтерв'ю українським телеканалам.

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"Закон про окуповані території відріже частину України, побудує стіну, зніме з РФ санкції і, фактично, подарує окуповані райони Путіну", - наголосив президент.

Закон про окуповані території відріже частину України, побудує стіну, зніме з РФ санкції і, фактично, подарує окуповані райони Путіну pic.twitter.com/KKMXdHTmLC — Петро Порошенко (@poroshenko) March 15, 2017

Крім того, Порошенко заявив, що Україна має прийняти закон, який сприятиме поверненню окупованих територій, а "не розкидатися землями".

Раніше Порошенко запропонував підготувати, розглянути та прийняти закон про відновлення територіальної цілісності України, який би відповідав національним інтересам держави.