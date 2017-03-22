Четверо військових постраждали внаслідок пожежі на Донеччині – штаб АТО

Четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад отримали термічні опіки різного ступеню внаслідок пожежі, що сталася в Троїцькому.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Внаслідок пожежі, що трапилася в будинку селища Троїцьке, що на Донеччині, четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад отримали термічні опіки різного ступеня ураження», - йдеться в повідомленні.

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Пожежу було ліквідовано силами пожежників з міста Попасна.

«Постраждалих військовослужбовців доправили до Бахмутської міської лікарні, а звідти – вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8 у військовий шпиталь Дніпра», - додали у прес-центрі.

Для з’ясування обставин виникнення пожежі військова служба правопорядку проводить перевірку.

Як повідомляв УНІАН, у розвідці повідомили про використання бойовиками протипіхотних мін ПМН-2, які заборонені нормами міжнародного права.