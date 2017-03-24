ЄС виділяє 3 мільйони євро для супутникової розвідки місії ОБСЄ в Україні

Європейський Союз виділяє 3 млн євро для супутникової розвідки Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Як повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні, ця допомога надаватиметься у рамках Інструменту зі сприяння стабільності та миру.

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«Використання зображення супутникових даних дозволить проводити більш глибинний моніторинг ситуації на ділянках, до яких, на жаль, спостерігачі все ще не мають доступу. Також вони сприятимуть більш ефективному розміщенню спостерігачів загалом», – підкреслила високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Моґеріні.

У Представництві ЄС в Україні зауважили, що за допомогою супутникової візуальної розвідки можна отримувати інформацію про пошкодження інфраструктури, про присутність або переміщення живої сили і техніки.

Фінансування розподілятиметься через Супутниковий центр Євросоюзу. Центр відшуковуватиме потрібні знімки та, за запитом ОБСЄ, надаватиме Місії результати аналізів.