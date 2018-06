У ОБСЄ анонсували збільшення кількості спостерігачів в України

Діючий голова ОБСЄ, федеральний міністр Європи, євроінтеграції та закордонних справ Австрії Себастіан Курц заявляє, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні збільшить кількість спостерігачів та покращить технічне обладнання.

Про це Курц написав у Twitter.

«Чудові новини: рішення про продовження терміну і розширення місії моніторингу ОБСЄ в Україні свідчить про визнання видатної роботи наших спостерігачів», - наголосив він.

Читайте також

За його словами, місія ОБСЄ отримає більше спостерігачів, покращить технічне обладнання та збільшить бюджет, що є міцною основою для забезпечення більшої безпеки населення в Україні.

«Краща підтримка СММ: повна реалізація Мінських угод, особливо дотримання режиму припинення вогню і виведення важких озброєнь», - додав Курц.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, постійна рада Організації з безпеки і співробітництва в Європі на черговому засіданні у Відні продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2018 року.

Консенсусне рішення про продовження терміну повноважень діяльності місії на один рік також встановлює, що бюджет місії в період з 1 квітня 2017 року до 31 березня 2018 року становитиме 105,5 млн євро.

Місія неодноразово заявляла, що не проводить розслідування, а звітує про факти; не доставляє гуманітарну допомогу, а сприяє її доставці. У місії наголошують, що зупинити обстріли на Донбасі повинні сторони воєнного конфлікту, а не спостерігачі ОБСЄ.

До складу місії ОБСЄ входять неозброєні цивільні спостерігачі, а також міжнародні працівники з держав-учасниць ОБСЄ, їм допомагають співробітники з України. Команди спостерігачів працюють позмінно, щоб забезпечити присутність на місцях 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Головний офіс місії розташовано у Києві; спостерігачі працюють у Дніпрі, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Луганську, Львові, Одесі, Харкові, Херсоні та Чернівцях.

