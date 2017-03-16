У ОБСЄ анонсували збільшення кількості спостерігачів в України

15:50, 16 березня 2017
Суспільство
491 0

Також ОБСЄ планує покращити технічне обладнання та збільшити бюджет.

Курц заявив про

Діючий голова ОБСЄ, федеральний міністр Європи, євроінтеграції та закордонних справ Австрії Себастіан Курц заявляє, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні збільшить кількість спостерігачів та покращить технічне обладнання.

Про це Курц написав у Twitter.

«Чудові новини: рішення про продовження терміну і розширення місії моніторингу ОБСЄ в Україні свідчить про визнання видатної роботи наших спостерігачів», - наголосив він.

Читайте такожМісія ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині розміщення десяти "Градів"

За його словами, місія ОБСЄ отримає більше спостерігачів, покращить технічне обладнання та збільшить бюджет, що є міцною основою для забезпечення більшої безпеки населення в Україні.

«Краща підтримка СММ: повна реалізація Мінських угод, особливо дотримання режиму припинення вогню і виведення важких озброєнь», - додав Курц.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, постійна рада Організації з безпеки і співробітництва в Європі на черговому засіданні у Відні продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2018 року.

Консенсусне рішення про продовження терміну повноважень діяльності місії на один рік також встановлює, що бюджет місії в період з 1 квітня 2017 року до 31 березня 2018 року становитиме 105,5 млн євро.

Місія неодноразово заявляла, що не проводить розслідування, а звітує про факти; не доставляє гуманітарну допомогу, а сприяє її доставці. У місії наголошують, що зупинити обстріли на Донбасі повинні сторони воєнного конфлікту, а не спостерігачі ОБСЄ.

До складу місії ОБСЄ входять неозброєні цивільні спостерігачі, а також міжнародні працівники з держав-учасниць ОБСЄ, їм допомагають співробітники з України. Команди спостерігачів працюють позмінно, щоб забезпечити присутність на місцях 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Головний офіс місії розташовано у Києві; спостерігачі працюють у Дніпрі, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Луганську, Львові, Одесі, Харкові, Херсоні та Чернівцях.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#Україна#ОБСЄ