З передової на Донбасі пішло угруповання бойовиків, яке обстрілювало промзону Авдіївки - ІС

З передової відійшов танковий підрозділ російсько-терористичних військ, який обстрілював район промзони Авдіївки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук.

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"Вибув з першої лінії танковий підрозділ окупантів, який раніше оперував навпроти "промзони" Авдіївки у районі висоти 272.2 і використовувався для обстрілу "промзони" і старої Авдіївки (7 танків, розосереджених і замаскованих)", - йдеться у його повідомленні.

Раніше Тимчук повідомляв, що Росія хоче збільшити чисельність "армійських корпусів" на Донбасі до 50 тис. "військовослужбовців", й основну частину поповнення планує отримати серед місцевих жителів.