Великодня "тиша" на Донбасі: 29 ворожих обстрілів за добу, українські бійці вогню у відповідь не відкривали

Ситуація в зоні АТО залишається неспокійною, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 29 разів обстріляли позиції сил АТО. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав захисників Мар`їнки. Крім того, свої цілі тут шукали ворожі снайпери. Морських піхотинців у районі Водяного ворог обстрілював з протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. По морпіхах в Широкиному бив з озброєння БМП та стрілецької зброї. По захисниках Павлополя противник вів вогонь з гранатометів, а по оборонцях Гнутового та Чермалика – з великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку по позиціях в районах населених пунктів Авдіївка та Піски ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Опорні пункти поруч Луганського противник обстрілював з гранатометів. По оборонцях Опитного бив з кулеметів, а в захисників Кам’янки – зі стрілецької зброї. Поблизу Троїцького активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів противник вів вогонь по захисниках Лобачевого, а оборонців Новоалександрівки обстрілював зі стрілецької зброї.

"Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "тиші" і вогонь у відповідь не відкривали", - підкреслили у штабі.