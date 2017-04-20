Порошенко охарактеризував ситуацію на Донбасі

На Донбасі справжня війна, а не заморожений конфлікт. Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю телеканалу Sky News, передає прес-служба глави держави.

"Дехто намагається називати це (ситуацію на Донбасі - УНІАН.) замороженим конфліктом. Наголошую, що він не заморожений. А це - гаряча російська агресія проти моєї країни", - наголосив Порошенко.

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Він повідомив, що з початку року Україна втратила 69 військових і ще понад 420 - поранені. "Хіба це заморожений конфлікт? Це - справжня гаряча війна. Це реальна агресія", - заявив президент. Глава держави зазначив, що на окупованій українській території перебувають понад 700 російських танків, понад 1250 артилерійських систем, понад 300 ракетних систем залпового вогню.

Петро Порошенко наголосив, що тиск на Росію має бути продовжений, щоб зупинити вбивства українців. Він також заявив, що Росія веде "гібридну війну" проти інших країн, яка включає елементи кібератак, фінансування популістів та антиурядові рухи для дестабілізації внутрішньої ситуації.

"Росія не хоче мати сильну і об'єднану Європу. Росія не хоче мати сильну і об'єднану Велику Британію. Вона прагне роз'єднання, провокування конфліктів. Радий, що ці плани РФ не дуже ефективні", - зазначив президент.

Раніше три близькі до Кремля джерела повідомили Bloomberg, що реальна стратегія Путіна спрямована на те, щоб повністю відокремити Донбас від України через поетапну інтеграцію з Росією.