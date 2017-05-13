Терористи активізувалися на Донбасі: є поранені серед ЗСУ

Впродовж доби, що минула, бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Вогонь проросійських терористів не вщухав на трьох напрямках - Приморському, Донецькому та Луганському. Бойовики здебільшого використовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем.

"Внаслідок обстрілів впродовж минулої доби троє військовослужбовців ЗС України отримали поранення", - йдеться у повідомленні штабу.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі 11 травня загинув грузинський офіцер запасу Давид Сихарулідзе, який боровся за Україну в зоні АТО.