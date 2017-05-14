З початку доби бойовики здійснили 24 обстріли, четверо військових поранено – штаб

З початку доби бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, четверо українських воїнів зазнали поранень.Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

На Приморському напрямку зранку бойовики обстріляли позиції сил АТО біля Широкиного зі 120-мм мінометів. По Гнутовому та Павлополю били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Зі стрілецької зброй, а також великокаліберних кулеметів, противник вів вогонь по Водяному.

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За даними штабу, на Луганському напрямку вранці противник біля Новозванівки вдарив із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм. Там же застосовували міномети калібру 82 мм. Позиції ЗСУ в районі Кримського бандити обстрілювали з озброєння бойових машин піхоти. А по опорних пунктах сил АТО неподалік Станиці Луганської та Новоолександрівки вели вогонь з станкових протитанкових гранатометів. На межі Донецької та Луганської областей, неподалік Троїцького, противник ще до світанку здійснив обстріл зі 122-мм артсистем.

Зазначається, що на Донецькому напрямку зафіксовано найбільшу кількість збройних провокації з боку противника. Зі 120-мм мінометів проросійські бандформування обстрілювали українських воїнів в районі Авдіївки, Кам'янки, Зайцевого та Верхньоторецького. На тих же ділянках лінії розмежування бойовики час від часу застосовували міномети калібру 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю. Окрім того, по одному з наших опорних пунктів біля Кам'янки незаконні збройні формування били з озброєння танку.

«Підрозділи сил АТО повністю контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності та, у разі потреби, готові дати противнику гідну відсіч», - додали в прес-центрі.