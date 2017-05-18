Сьогодні бойовики 11 разів обстріляли позиції сил АТО, одного військового поранено – штаб

За добу контрольовані Росією бойовики 11 разів обстріляли позиції сил Антитерористичної операції, одного військовослужбовця поранено.

Як йдеться у повідомленні штабу прес-центру АТО у соціальній мережі Facebook, упродовж сьогоднішнього дня обстріли позицій сил АТО з боку російсько-терористичних військ продовжились, але їхня інтенсивність відносно зменшилась.

Зокрема, сказано, що з початку доби, станом на цей час, бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

За даними штабу, на приморському напрямку зафіксовано найбільше фактів застосування незаконними збройними формуваннями зброї проти українських захисників. Зранку бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів по укріпленнях ЗСУ в районі Широкиного, Гнутового, Водяного. Поблизу Мар'їнки противник здійснив обстріл з 82-мм мінометів. Неподалік Новотроїцького українських воїнів обстрілював ворожий снайпер. А по воїнах сил АТО, які обороняють Красногорівку, бойовики стріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП й зенітної установки.

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Також зазначається, що на Донецькому напрямку, обстрілявши зранку з БМП та великокаліберних кулеметів один з українських опорних пунктів біля Луганського, що на Світлодарській дузі, бандформування дещо знизили свою вогневу активність. Вдень вони лише один раз застосовували зброю проти підрозділів сил АТО. Це відбулось в районі селища Зайцеве. Противник використовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На ділянці лінії розмежування на Луганському напрямку бойовики російсько-терористичних військ впродовж дня лише один раз порушили "тишу". Один з українських опорних пунктів в районі Кримського противник обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

«З початку доби один український воїн зазнав поранень», - заявили у штабі.

Також сказано, що підрозділи сил АТО повністю контролюють ситуацію у зоні відповідальності та перебувають у готовності дати противнику гідну відсіч.