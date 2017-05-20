Красені-танки на передовій: Порошенко розповів про відправку десантникам Т-80 і показав відео

Державний концерн "Укрборонпром" підготував для Високомобільних десантних військ України чергову партію танків Т-80.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент України Петро Порошенко.

"Чергова партія красенів-танків Т-80 буде відправлена Високомобільним десантним військам України на передову! Працюємо далі для зміцнення обороноздатності", - написав президент.

У відео, прикріпленому до повідомлення, сказано, що калібр гармати танка становить 125 мм. Максимальна швидкість танка – 70 кілометрів на годину, а бойова маса – 44,5 т.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.