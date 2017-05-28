На Донбасі поранені 8 українських військових (відео)

Впродовж минулої доби російсько-терористичні війська 49 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України в районі проведення АТО, восьмеро українських захисників зазнали поранень. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Минулої доби ситуація у районі проведення АТО суттєвих змін не зазнала. Оперативна обстановка залишається складною", - йдеться у зведенні прес-центру.

Так, на Приморському напрямку терористи 24 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема, ввечері бойовики двічі із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, а також мінометів калібру 82 мм обстрілювали опорні пункти сил АТО поблизу Павлополя. В районі Широкиного, Водяного, Лебединського, Чермалика та Гнутового окупанти у темну пору доби продовжували вести вогонь по українських воїнах зі стрілецької зброї та гранатометів. Північніше, з напрямку тимчасово окупованого Докучаєвська, бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО під Новотроїцьким з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Також проросійські бандформування били з околиць Донецька по укріпленнях сил АТО на підступах до Мар'їнки з гранатометів різних модифікацій.

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На Донецькому напрямку, за даними штабу, відбулось 16 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Після заходу сонця вони двічі обстрілювали позиції сил АТО біля Троїцького з артилерії калібру 122 мм. Близько півсотні снарядів випустили терористи по позиціях українських бійців на тій ділянці. Також застосування проросійськими бандформуваннями заборонених артилерійських систем, а саме 120-мм мінометів, було зафіксовано у передмісті Авдіївки. Там же окупанти били по українських воїнах з мінометів калібру 82 мм та піхотного озброєння. Поблизу Зайцевого вони здійснювали обстріли укріплень сил АТО з озброєння бойових машин піхоти.

На Луганському напрямку, інформують у прес-центрі штабу АТО, минулої доби зафіксовано 9 випадків застосування терористами зброї, більшість з яких саме за темної пори доби. Близько 22.00 бойовики з мінометів калібру 120 мм обстріляли позиції сил АТО поблизу Новозванівки та Новоолександрівки. Біля Кримського, а також по оборонних укріпленнях ЗСУ в районі Станиці Луганської, селищ Донець та Лобачеве окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї різних калібрів та гранатометів. Біля Кримського бойовики також використали 82-мм міномети.