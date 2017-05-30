Місія ОБСЄ помітила на окупованій території Луганщини чотири гаубиці бойовиків

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що помітила на окупованій території Луганської області розміщення чотирьох гаубиць бойовиків, що є порушенням Мінських угод.

Про це йдеться у звіті місії за 29 травня, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

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Зазначається, що спостерігачі продовжували здійснювати моніторинг відведення озброєння від лінії зіткнення, що передбачено необхідністю впровадження Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року, комплексу заходів із виконання Мінських угод від 12 лютого 2015 року та доповненням до нього про відведення озброєння калібром до 100 мм.

Як заявили у місії, у порушення визначених координат для відведення озброєння, безпілотний літальний апарат СММ помітив чотири 122-мм самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика" неподалік підконтрольного бойовикам "ЛНР" селища Металіст (за 7 км на північний захід від Луганська).